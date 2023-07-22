В ГД предложили изменить порядок зачета наказания осужденным Депутат Горячева предложила засчитывать осужденным срок этапирования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила засчитывать время, проведенное осужденными в этапировании, в срок лишения свободы, передает ТАСС. Соответствующий законопроект направлен на заключение в Правительство РФ и Верховный суд.

Осужденные на момент этапирования ограничены в своих правах больше, чем находящиеся в месте заключения свободы, говорится в документе. По словам Горячевой, нередко их лишают сна в ночное время из-за необходимости регулярных досмотров. Кроме того, при длительных стоянках осужденные сталкиваются с существенным ограничением в пользовании туалетом.

Изменения предлагается внести в статью 72 УК РФ. Согласно законопроекту, один день этапирования приравнивается ко дню тюрьмы, полутора дням в исправительной колонии и двум дням в колонии-поселении. По словам депутата, таким образом будут компенсированы издержки, с которыми сталкиваются осужденные.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе информации обо всех подозреваемых. Пробы ДНК будут создавать, в том числе, при административном аресте. Сбор биометрических данных коснется подозреваемых, осужденных и заключенных лиц.