В ГД ответили Зеленскому, почему ВСУ не смогут уничтожить Черноморский флот Депутат ГД Соболев: ВСУ не смогут уничтожить Черноморский флот из-за отсутствия кораблей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска не смогут уничтожить Черноморский флот России, поскольку у них нет ни одного боевого корабля, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, ВСУ не хватит беспилотников для уничтожения целого флота, и Россия сможет отразить дальнейшие атаки. Таким образом депутат ответил на угрозы Зеленского уничтожать российские корабли в Черном море, если блокада портов страны продолжится.

Зеленский делает много заявлений, работая на руководство западных стран. Сейчас на Украине нет ни одного боевого корабля, поэтому неясно, о чем он речь ведет. Ранее наши суда и Крымский мост в Новороссийской бухте были атакованы дронами, но я считаю, что новая атака беспилотников не принесет должного результата, о котором говорит Зеленский, и наш флот справится с этой задачей, — сказал Соболев.

Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности флота российское руководство должно усилить разведку в черноморском регионе, в том числе с помощью беспилотников и станций. По мнению депутата, так Россия исключит любую возможность возникновения вооружений у ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке украинских морских дронов на танкер РФ в Черном море. По его словам, в результате нападения получили ранения сотрудников экипажа. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.