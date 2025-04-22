В ГД ответили, устроит ли Россию признание Украиной де-факто 20% территорий Депутат Чепа: Россию не устроит признание Украиной де-факто 20% территорий

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москву не устроит, если Киев де-факто признает 20% территорий принадлежащими России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, необходимо соглашение де-юре, где будут четко прописаны все нюансы.

Конечно, де-факто нам какое-то признание ничего не дает. Оно и так де-факто есть, соглашаются они, не соглашаются. Это как бы ни о чем. Значит, должно быть признание де-юре и должно быть все очень четко прописано, — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от 20% территорий, если США и другие страны Запада не признают это официально. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией Вашингтона на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли захочет ставить Москве ультиматумы ради урегулирования украинского конфликта. По его словам, США заинтересованы не только в завершении боевых действий на Украине, но и в нормализации отношений с Россией.