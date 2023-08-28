В ГД ответили на требование Польши выдворить ЧВК «Вагнер» из Белоруссии Депутат ГД Соболев: остатки «Вагнера» не несут никакой угрозы государствам

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Бойцы ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не представляют никакой угрозы для Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, без вооружения ЧВК «Вагнер» не может оказывать никакого серьезного влияния на ситуацию.

Неясно, почему власти Польши, Латвии сделали такое заявление именно сейчас. Им до этого не должно быть никакого дела. Сейчас у ЧВК «Вагнер» нет руководителей, там отпала четверть участников и нет тяжелого вооружения. Я не думаю, что они за что-то опасаются, это политические игры, в Польше к тому же скоро выборы, — отметил депутат.

Соболев напомнил, что ЧВК «Вагнер» привлекли для обучения белорусских военнослужащих. По его словам, главам МВД Польши и стран Балтии не должно быть до этого никакого дела.

Заявление ни о чем и ни к чему, оно рассчитано лишь на собственную публику. Остатки «Вагнера» не несут никакой угрозы вообще. Россия поддерживает Белоруссию, и если давление продолжится, если кто-то тронет Белоруссию, мы всей своей мощью заступимся за наше Союзное государство, — заверил генерал.

Ранее министры иностранных дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии. По данным СМИ, Варшава и страны Балтии опасаются возможной эскалации на границе, белорусские власти пока не отреагировали на их заявление.