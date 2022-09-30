В ГД отреагировали на украинские обстрелы автоколонны в Запорожье Депутат Белик о цинизме Киева: называют людей соотечественниками, а потом обстреливают их

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru заявил, что «геноцид и терроризм — истинное лицо преступного киевского режима». Таким образом парламентарий отреагировал на удары ВСУ по гражданским автоколоннам в Запорожской области. По его словам, власти Украины поступают «чудовищно, низко и подло».

Воевать против женщин, детей, стариков — это методы нацистов. Сейчас их взяли на вооружение их последователи, которым дали свободу на Украине. Что же скажет известный фальшивыми лозунгами о демократии и толерантности коллективный Запад? Снова не заметит или решит придумать очередной предлог, чтобы обвинить во всем нашу страну. Цинизм киевской власти не знает границ: сначала официальный Киев называет людей соотечественниками, а потом уничтожает их, — отметил Белик.

По мнению депутата, Россия обязательно добьется трибунала над неонацистскими преступниками.

Накануне член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что 23 человека погибли в результате украинского удара по колонне машин на выезде в подконтрольную РФ часть региона. Об обстреле колонны Рогов сообщил утром 30 сентября. По его словам, украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны российских военных.

Ранее глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что около 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области, которая направлялась в Россию из Купянска. В больницы ЛНР поступили семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали военные, отметил Мирошник.