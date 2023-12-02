В ГД отреагировали на сообщение о тайных переговорах Герасимова и Залужного Депутат Швыткин: Россия не ведет тайных переговоров с Украиной

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Валерий Залужный

Тайные переговоры между Москвой и Киевом не ведутся и вестись не могут, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он отметил, что все действия Российской Федерации координируют президент Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

Я считаю подобного рода заявления [о тайных переговорах] абсурдными. Главная задача России сегодня — решить вопросы специальной военной операции. Это главное условие, которое мы выдвигаем на всех площадках, — заявил Швыткин.

Он подчеркнул, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной, но желание должно быть встречным. По словам Швыткина, Киев должен заявить о том, что сядет за стол переговоров, также необходима отмена запрета украинского лидера на переговоры с Москвой.

Таким образом парламентарий отреагировал на сообщения о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий ВСУ Валерий Залужный ведут тайные мирные переговоры. Эти сведения опубликовал американский журналист Сеймур Херш, по его словам, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.

Херш уточнил, что обсуждается вариант, при котором РФ не будет против возможного вступления в Североатлантический альянс Украины. Но только при условии, что НАТО не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.