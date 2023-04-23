В ГД отреагировали на приказ Пригожина не брать в плен бойцов ВСУ Депутат ГД Журавлев: отказом брать пленных Пригожин защищает бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» готовят противотанковую управляемую ракету (ПТУР) к обстрелу позиций ВСУ в Артёмовске

Отказ ЧВК «Вагнер» брать в плен украинских военных заставит ВСУ еще более отчаянно сопротивляться, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что благодаря обменному фонду удалось спасти многих российских бойцов. Журавлев подчеркнул, что жизнь каждого военнослужащего ВС России стоит больше, чем весь националистический полк «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). При этом он с пониманием отнесся к позиции ЧВК, назвав такое решение естественной реакцией на действия армии противника.

ЧВК «Вагнер» долгое время ведет боевые действия на самых опасных рубежах. И защищать, пусть и таким образом, своих воинов — естественная реакция командира. Но такие ультиматумы могут привести к тому, что украинские позиции станут еще более отчаянно сопротивляться. Ведь для них не будет возможности сдаться, если исход один — смерть, — заявил Журавлев.

Депутат добавил, что у ВСУ уже давно «руки по локоть в крови». При этом украинские пленные могут обладать важными сведениями, о которых будет полезно знать российским войскам, отметил Журавлев.

Без пленных вряд ли можно обойтись, так как взятый язык, особенно среди офицеров, может обладать ценной информацией, — констатировал депутат.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее опубликовала в своем Telegram аудиосообщение связанного с «ЧВК» Вагнер бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что «музыканты» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать их на поле боя. Так предприниматель прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными плененного бойца ЧВК «Вагнер».