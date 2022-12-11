В ГД отреагировали на отказ Грузии возобновлять прямые авиарейсы с Россией Депутат Гаврилов: Грузии давно пора восстановить прямое авиасообщение с Россией

Грузии давно пора восстановить прямое авиасообщение с Россией, выразил мнение NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, сейчас наступило то время, когда «с западных демократий сорваны маски, и стало ясно, кто какие интересы преследует».

Жаль, что грузинское руководство не может набраться смелости для разблокировки дипотношений и прямого авиасообщения с Россией. Давно пора, тем более, что сейчас наступило время, когда маски с западных демократий сорваны, и совершенно ясно, кто какие интересы преследует, — сказал Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что Россию с Грузией связывают многовековые отношения, которые являются отличным фундаментом для «расширения контактов между гражданами и укрепления экономических связей».