Грузии давно пора восстановить прямое авиасообщение с Россией, выразил мнение NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, сейчас наступило то время, когда «с западных демократий сорваны маски, и стало ясно, кто какие интересы преследует».
Жаль, что грузинское руководство не может набраться смелости для разблокировки дипотношений и прямого авиасообщения с Россией. Давно пора, тем более, что сейчас наступило время, когда маски с западных демократий сорваны, и совершенно ясно, кто какие интересы преследует, — сказал Гаврилов.
Депутат подчеркнул, что Россию с Грузией связывают многовековые отношения, которые являются отличным фундаментом для «расширения контактов между гражданами и укрепления экономических связей».
Наступило время для развития независимых от внешнего давления континентальных рынков, для выстраивания расчетов в национальных валютах, развития транспортного коридора «Север-Юг», — добавил Гаврилов.