В ГД отказались говорить с «уголовной шпаной» из движения «ЧВК Редан» Депутат Журавлев: воспитывать участников «ЧВК Редан» будет участковый или сотрудники колонии

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Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru назвал участников движения «ЧВК Редан» уголовной шпаной и отметил, что воспитывать молодых людей придется участковому или сотрудникам колонии. Парламентарий добавил, что сторонникам данного объединения не стоит считать себя субкультурой.

Готов объяснить [участникам «ЧВК Редан»], чем занимаются взрослые частные военные компании, в том числе и в зоне СВО. Не нарывались они на настоящего бойца ЧВК, а нарвались бы — навсегда поняли бы разницу. Если бы выжили или успели удрать. Не стоит себя относить к субкультуре, вы — обычная уголовная шпана. Вести с вами переговоры — большая честь. Если вас не воспитали в школе и семье, придется воспитывать участковому или воспитателю в колонии, — отметил Журавлев.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.

Ранее глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев заявил NEWS.ru, что собирается встретиться с представителями сообщества «Редан» — фанатов аниме, которые участвовали в драках в торговых центрах России. По его словам, он постарается «взять их в союзники».