В ГД оценили шанс на возращение футболистов из РФ на мировые турниры Депутат Свищев: российские футболисты получат шанс для игры на мировых турнирах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки сборной России

Футболисты из России еще получат шанс на игры в международных турнирах, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Парламентарий уточнил, что спортсменам нужно иметь терпение, чтобы в будущем проявить себя на поле.

У нас еще будет шанс проявить себя. Сейчас самое главное — дождаться, когда наши спортсмены будут допущены. У наших ребят всегда есть шанс, мы в них верим, мы на них надеемся, наши ребята продолжают играть в европейских клубах, поэтому шанс есть всегда, — добавил Свищев.

Руководители ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции. Тогда у команды должен был состояться стыковочный матч, но представители из Польши, Швеции и Чехии отказались от игры с российскими футболистами.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее заявила, что сборную Украины возьмут под особую охрану на чемпионате Европы по футболу. По словам главы ведомства, для немецких правоохранителей такая работа станет вызовом, однако она не уточнила, от кого полиция будет защищать спортсменов.