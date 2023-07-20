В ГД оценили риски ядерного удара КНДР из-за подлодки США в Южной Корее Депутат Чепа: заявление КНДР о ядерном ударе можно расценивать как акцию запугивания

Фото: US Navy/Global Look Press

Заявление КНДР о применении ядерного оружия в случае захода стратегической подводной лодки США в порт Южной Кореи можно расценивать как акцию запугивания, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он назвал действия США провокацией и призвал властей КНДР проявить выдержку.

Заход подводной лодки не указывает на непосредственный риск атаки на Северную Корею. Хотя, в условиях сложившейся напряженности, это далеко не лучший шаг со стороны американцев. Это провокация со стороны Америки, но я бы предложил КНДР провести определенную выдержку, ведь резкие заявления могут стать поводом разжигания новых конфликтов, — рассказал Чепа.

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам сообщил, что заход стратегической подводной лодки США в южнокорейский порт может стать условием применения ядерного оружия.

Стратегическая атомная подводная лодка ВМС США с баллистическими ракетами на борту 18 июля зашла в порт Пусан. Этот визит стал первым в Южную Корею с 1980-х годов. Координатор администрации президента США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявил, что целью такого визита стала демонстрация приверженности Вашингтона договоренностям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР. Он добавил, что США намерены обеспечивать твердое и постоянное ядерное сдерживание.