В ГД объяснили желание Шольца поставить Киеву танки только после США Депутат ГД Журавлев: Шольц боится обвинений в нацизме, если первым поставит Киеву танки

Канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Киеву танки только после США, поскольку опасается обвинений в поддержке нацизма, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, канцлер Германии боится ответственности и намерен переложить ее на кого-то еще.

Понятно, что Шольцу вовсе не хочется одному предстать перед судом истории и <...> получить серьезные обвинения в поддержке нацизма. Поэтому и топчется у дверей, стараясь пропустить туда кого-нибудь первым: Байдена с его «Абрамсами» или, на худой конец, ЕС с каким-нибудь идиотским решением о коллективных поставках оружия. Чтобы было потом, на что ссылаться. И была возможность сказать: это не я, — пояснил депутат Госдумы.

Ранее канцлер ФРГ во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Германия отправит на Украину танки Leopard 2, если Штаты отправят туда же боевые танки Abrams. При этом Шольц напомнил, что Германия находится в числе лидеров по объему поддержки Украины, и подчеркнул, что Берлин не намерен снижать помощь.

До этого зарубежные СМИ писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, немецкий канцлер оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава германского правительства находится в ситуации цугцванга.