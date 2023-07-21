«Поглощение Украины»: в ГД объяснили поручение Путина следить за Польшей Депутат Новиков заявил о желании РФ предотвратить разделение украинского народа Польшей

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Россия является страной, отстаивающей право украинского народа на свою целостность, что создает необходимость в слежке за Польшей, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Польша уже заявляет о серьезных амбициях и надеется включить Львов в свой состав, считая это исторически справедливым.

Рассматриваются и другие сценарии, связанные с польско-украинской «интеграцией». Но тут, по сути, ведется речь о надеждах Варшавы поглотить некоторые части Украины, — рассказал Новиков.

Несмотря на амбициозность, поляки остаются прагматичными, отмечает депутат. По его словам, власти страны понимают, что добиться своих целей здесь и сейчас невозможно. По этой причине они прикладывают все усилия для того, чтобы у Киева не осталось других вариантов, кроме как сохранить за собой лишь небольшую часть территории Украины в случае успешных действий со стороны РФ.

Мы в данном случае выступаем страной, которая отстаивает право украинского народа на свою целостность, право не быть разделенными. В связи с этим, мы должны отслеживать и внимательно изучать всю ситуацию, чтобы принимать меры. Поэтому президент России действует абсолютно логично, когда дает профессионалам задачу мониторить все на профессиональном уровне, — объяснил парламентарий.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил Польше неудобную правду о ее западных территориях. По его словам, они достались полякам в подарок от Иосифа Сталина. Кроме того, именно СССР пришел на помощь Польше в тот момент, когда западные союзники оставили страну «на съедение германской военной машине», заявил глава государства. Путин также поручил главе СВР Сергею Нарышкину внимательно отслеживать планы Варшавы в отношении Украины, так как существует угроза ввода польской армии на Западную Украину.