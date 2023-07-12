В ГД объяснили, в каком случае машину чиновника сочтут российской Депутат Миронов предложил систематизировать процесс «пересадки» чиновников на российские машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ чиновников от машин иностранного производства поспособствует выводу из кризиса отечественного автопрома, сообщил NEWS.ru лидер «Справедливой России — Патриоты — За правду», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов. В то же время он признал, что для начала необходимо разработать механизм оценки локализации производства.

Вижу только плюсы в том, чтобы чиновников и депутатов пересадить на отечественные легковушки и отдавать им приоритет при госзакупках. Проблема в другом — нужно понять: является ли российская модель на самом деле российской, либо это китайское авто с нашим шильдиком, — заметил Миронов.

По мнению депутата, решить задачу удастся за счет систематизации оценки процента локализации, причем не по сборочным операциям, а по использованным при производстве компонентам. Миронов признал, что в условиях ослабления рубля определенная зависимость от импортных комплектующих становиться очевидной. В таких условиях важно поддержать тех отечественных производителей, которые стремятся к технологической независимости и готовы выпускать доступные и качественные модели.

Поэтому мы предлагаем сосредоточить усилия государства, производственный и конструкторский потенциал на программе «Народный автомобиль», чтобы вывести наш автопром из кризиса, — констатировал парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от импортных автомобилей, когда речь идет о закупках для органов государственной власти. По его словам, в нынешней ситуации «нельзя кормить наших врагов», так как средства из бюджета в дальнейшем могут быть использованы для оказания поддержки Украине.