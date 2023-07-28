В ГД объяснили, почему Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС Вассерман: Индия и Бразилия против расширения БРИКС из-за сложности адаптации новых членов

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Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС, потому что союз создавался с цель объединить ряд стран, не связанных друг с другом, но развивающихся в одном темпе, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, в будущем в союз впишутся новые государства, однако придется найти способы «притирки».

Ход такого темпа роста связан с тем, что страны одинаково ориентированы на внешний рынок, поэтому государства начали разрабатывать стратегии, каким образом мировой рынок может быть заменен на взаимодействие между их рынками. Соответственно, найти общий язык с другими странами участникам БРИКС довольно сложно. Именно поэтому Индия и Бразилия хотят ограничатся контактами, — сказал Вассерман.

Ранее Министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что Россия впервые стала одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года достиг $27,1 млрд. Рекордный рост произошел на фоне увеличения закупок Индией российских товаров в 3,8 раза. Кроме того, экспорт индийских товаров в Россию вырос в 2,6 раза.