В ГД объяснили, почему детским автокреслам нет альтернативы Депутат Буцкая призвала перевозить детей только в автокреслах или бустерах и не пользоваться фиксаторами

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Детей до семи лет нужно перевозить только в больших автокреслах, для ребенка до 12 лет допустим бустер, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она отметила, что в качестве альтернативы нельзя рассматривать «лямки, треугольники или фиксаторы ремней безопасности».

Только автокресло. Для детей до семи лет — только большое кресло, до 12 лет — это может быть бустер, но никаких лямок, никаких треугольников, никаких фиксаторов на ремни безопасности. Фиксаторы рвутся не только при авариях, но и при резком торможении. Фиксатор оттягивает верхнюю лямку ремня безопасности от шеи ребенка, но во время резкого торможения он может порваться, и верхняя лямка душит ребенка. Ни в коем случае никаких фиксаторов, адаптеров, — подчеркнула Буцкая.

Ранее в беседе с NEWS.ru парламентарий добавила, что окна всех жилых новостроек необходимо в обязательном порядке оснащать блокираторами для предотвращения выпадения детей. Депутат отметила, что москитные сетки не предотвращают трагедии.

В Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. За смелый поступок школьники Виктор Кучеров и Леонид Петряну получили поощрение от полицейских.

Мальчики гуляли во дворе дома, когда увидели ребенка, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Ребята залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию.

В полиции уточнили, что 47-летняя мать двухлетнего мальчика все это время крепко спала после выпитого алкоголя. Ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и открыл окно. Спасшие малыша подростки безуспешно попытались разбудить женщину, после чего одели ребенка и забрали его с собой. Позже за мальчиком пришел старший брат.