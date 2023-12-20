В ГД обрадовались призыву Ходжеса к Украине брать пример с Третьего рейха Депутат Журавлев: Ходжес сбросил маски призывом к Киеву копировать Третий рейх

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Бен Ходжес

Американский генерал Бен Ходжес призывом к Киеву копировать Третий рейх сбросил маски, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал советы Ходжеса мобилизовать всех украинцев и нарастить производство оружия, как Германия в 1944 году.

Маски сброшены — американский генерал Бен Ходжес, ничуть не смущаясь, прямо призывает Украину копировать Третий рейх. Мобилизовать всех, от мала до велика, как сделал Гитлер, создав в том числе и Гитлерюгенд для подростков, а то по улицам Киева, по мнению американского военачальника, почему-то до сих пор слоняется слишком много гражданских людей, — сказал депутат.

Журавлев отметил, что генерал предлагает Киеву взять за образец нацистское государство, с которым вообще-то воевала его страна. Депутат удивился, что в таких призывах Ходжес не находит противоречия.

И как будто не знает, чем закончилось существование этого самого образцового Третьего рейха. Уверен, что то же самое предстоит и современной Украине, так что все мы будем только рады, если она последует советам из-за океана, — резюмировал Журавлев.

Ранее сегодня, 20 декабря, Ходжес призвал Украину использовать методы нацистской Германии в ходе вооруженного конфликта. Он считает, что Киеву необходимо увеличить производство снарядов и оружия. В качестве примера генерал привел Германию 1944 года, когда немцы, несмотря на постоянные бомбардировки их городов, смогли увеличить производство самолетов для ВВС и достигли пика в этой области.