В ГД неоднозначно высказались о праздновании 80-летия высадки в Нормандии Депутат Журавлев: Россия чтит подвиг «Нормандии-Неман»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия чтит подвиг французской эскадрильи «Нормандия-Неман». При этом парламентарий напомнил, что высадка в Нормандии, со дня которой прошло уже 80 лет, была совершена, когда прошли бои за Сталинград и Курская битва.

Конечно, мы благодарны и за ленд-лиз из США, кредиты по которому Россия сумела выплатить только в 2000-х, и за бои в Северной Африке, и за французскую эскадрилью «Нормандия-Неман». К памятнику павшим пилотам, кстати, в Москве до сих пор возлагают венки. Но практически всю Европу освобождала все же советская армия, — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что на годовщину высадки в Нормандию приглашают президента Украины Владимира Зеленского, который «узурпировал власть» в стране. Журавлев подчеркнул, что Россия никогда не даст Западу «испоганить память о великой Победе».

Когда на годовщину высадки в Нормандии приглашают Зеленского, который узурпировал власть в стране, где героями являются друзья и приспешники Гитлера — бандеровцы — это уже перебор и искривление сознания. Память о великой Победе мы не дадим Западу испоганить его грязными руками, — заключил депутат.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что приглашение Зеленского на церемонию по случаю 80-летнего юбилея высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны является позором. Он также считает постыдным, что Россию не пригласили на торжество.