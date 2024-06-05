Во Франции не оценили приглашение Зеленского в Нормандию Филиппо: присутствие Зеленского на юбилее высадки в Нормандии является постыдным

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского на церемонию по случаю 80-летнего юбилея высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны является позором, написал на своей странице в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он также считает постыдным, что Россию на торжества не пригласили.

Постыдное присутствие Зеленского, чей режим прославляет пособников нацистов. Стыдно не приглашать Россию, потерявшую миллионы человек в годы Второй мировой войны, — отметил политик.

По его словам, в этом году вместо памятного празднования организаторы превратили мероприятие в «церемонию НАТО». Кроме того, он назвал запланированное выступление Зеленского во французском парламенте «позорным ускорением» к третьей мировой войне и призвал парламентариев, «у которых есть хоть немного чести», бойкотировать его.

Ранее Флориан Филиппо высказался против войны с Россией. По его словам, близкий к правительству немецкий политик рекомендовал «призвать 900 тысяч резервистов в Германии». Филиппо пообещал не сдаваться и продолжать бороться за мир и за то, чтобы французскую молодежь не втянули в третью мировую войну.

До этого политик обратил внимание, что финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции происходит на фоне разваливающихся больниц в стране. Люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, подчеркнул Филиппо. Французов вынуждают чувствовать себя виноватыми в государственных расходах, заключил лидер «Патриотов».