В ГД назвали «редкостными кретинами» перевозящих ребенка в клетке россиян Депутат Милонов: перевозящие ребенка в клетке родители должны одуматься

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Жители Оренбурга, которые везли девочку в клетке по городу, должны одуматься, чтобы ребенка не забрали в детский дом, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он предположил, что у этих родителей могут быть проблемы с запрещенными веществами либо с алкоголем. Парламентарий назвал их «редкостными кретинами» и призвал разобраться в ситуации.

У них с головой не все в порядке. Страшно даже думать о том, что люди совершают такие вещи сумасшедшие. Либо у них проблемы с запрещенными веществами, либо с алкоголем. Это явно нечистая история. В этой истории при всей очевидности выводов есть один самый сложный вопрос: родители — кретины редкостные, но есть ли возможность спасти эту ситуацию? — высказался Милонов.

Депутат добавил, что забрать ребенка из такой семьи кажется очень простым, но «несладким» для девочки решением. Милонов выразил надежду, что удастся найти шанс на разумное разрешение ситуации после такого резонанса.

Ранее управление МВД по Оренбургской области сообщило, что уже знает об инциденте с перевозящими ребенка в клетке россиянами и разбирается в деталях случившегося. Согласно опубликованным в Сети кадрам, родители также везли в клетке животное, похожее на собаку. Питомец сидел на руках у ребенка, а отец при этом тащил за собой небольшой розовый чемодан.