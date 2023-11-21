В ГД назвали провокацией недопуск россиян на Кубок мира по хоккею Депутат Журова: возможный бан хоккеистов на Кубок мира может быть провокацией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Новость о вероятном недопуске выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиян на Кубок мира по хоккею может быть провокацией с целью раздуть ситуацию и не дать возможности договориться с организаторами, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, это странное заявление, так как обычно НХЛ не идет на поводу у международных федераций. Депутат призвала дождаться официальной информации.

Обычно НХЛ не идет на поводу у международных федераций, а тут пошла. Российские хоккеисты все-таки играют в НХЛ. Надо дождаться официального решения. Я думаю, ведутся переговоры, а эта неофициальная информация нужна, чтобы мы из этого что-то раздули и испортили возможность обо всем договориться. Мне кажется, этот момент может быть сделан специально, — считает Журова.

Ранее глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Организаторы намерены учитывать мнение федераций, которые не разрешают своим игрокам участвовать в Кубке мира с россиянами. Против России выступают Финляндия и Швеция. Это поставило Уолша и NHLPA в затруднительное положение, так как их задача — защищать всех членов профсоюза, независимо от национальности или происхождения.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что россиян из НХЛ не допустят на турнир. По его мнению, на Западе идет «всемасштабная возня» вокруг РФ, а россиян стараются ущемить по всем линиям.