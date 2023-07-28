В ГД назвали провокацией митинг против прибытия лайнера из России в Батуми Депутат ГД Чепа: митинг против прибытия в Батуми лайнера из России является местной провокацией

Фото: astoriagrande.com

Митинг против прибытия морского лайнера с российскими туристами в порт Батуми из Сочи является провокацией, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, мероприятие выглядит странно на фоне стремлений властей Грузии сделать все для посещения республики гражданами РФ.

Грузия делает очень много для посещения нашими туристами этой страны, для экономики республики это один из основных и весомых источников дохода. В связи с этим они (власти Грузии. — NEWS.ru) делают очень осторожные заявления, не идя на обострение с Россией. Я знаю, что это (митинг в Батуми. — NEWS.ru) — провокация. Я помню, как мы были с Гавриловым на заседании МАП — провокация была, как ее создавали, везде присутствовали представители посольства США [в Грузии], — добавил Чепа.

Он не исключил, что информация о заходе судна с российскими туристами в порт Батуми заранее поступила организаторам митинга.

Судно Astoria Grande зашло в Батуми 27 июля около 17:00 по местному времени (16:00 мск). На борту находились порядка 850 туристов из РФ, которые в течение часа могли осмотреть город и его достопримечательности. При этом на пристани собрались более сотни граждан Грузии с плакатами, протестующих против прибытия корабля.

Недовольство людей вызвали комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. В частности, одна из туристок заявила местному телеканалы, что Россия «освободила Абхазию от грузин», что вызвало негативную реакцию в обществе.

Протест длился около часа, после чего лайнер покинул причал. Отплытие сопровождалось звуками гимнов Грузии и Евросоюза. После этого протестующие начали расходиться. В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises сообщили, что круиз проходит штатно.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие лайнера в порт Батуми провокацией Москвы и поддержала митинговавших.

Ранее лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что часть грузинской оппозиции намеревалась взять Сочи и войти на танках в Абхазию во время попытки мятежа в России 24 июня. Он отметил, что грузинские оппозиционеры «болели» за ЧВК «Вагнер» и бизнесмена Евгения Пригожина.