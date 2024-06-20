В ГД назвали главное преимущество медицинского сотрудничества РФ и Вьетнама Депутат Куринный: Россия научит вьетнамцев ядерной медицине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может научить вьетнамцев ядерной медицине, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий уточнил, что опыт по подобному сотрудничеству уже есть у государства. Так, напомнил депутат, в Южной Америке под руководством российских специалистов строится соответствующий центр.

У России уже есть опыт сотрудничества именно по ядерной медицине. В Южной Америке строится соответствующий центр под нашим руководством. Распространение новых технологий, тем более, в которых Россия является лидером по всему миру на сегодня, это правильно. Тем более, с дружественными странами, — пояснил Куринный.

При этом парламентарий усомнился, что Россия может чему-то научиться в вопросах медицины у Вьетнама. По его мнению, уровень российской медицины выше, несмотря на все проведенные реформы.

Скорее мы их научим. Если говорить о ядерном, это однозначно, мы их научим. У них этого направления на сегодняшний день, как отдельно развитого, вообще не существует. Китай да, широко шагнул, а вот Вьетнам еще немного отстает в этом плане, — заключил депутат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. Глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество.