В ГД оценили новость о тайных переговорах ФРГ и Индии для помощи ВСУ Депутат Чепа: оказание помощи Украине сильно отразится на отношениях Индии с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чепа

Депутат Государственной думы Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru усомнился в достоверности информации о том, что Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ. По его мнению, Нью-Дели вряд ли бы пошел на такой шаг из-за торгово-экономического сотрудничества с Россией.

Я сомневаюсь в достоверности такой информации, скорее всего, эта новость — фейк. Россия и Индия поддерживают хорошие дружеские отношения, и оказание помощи Украине серьезно отразится на наших взаимоотношениях с государством. Не думаю, что Индия, осознавая это, пойдет на такой шаг, — рассказал Чепа.

Журналисты ранее сообщили, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах Индии хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Евросоюза передать Киеву 170 тысяч боеприпасов. По его словам, это должно произойти до конца марта. Сообщение появилось в соцсети Twitter (Х) по итогам разговора дипломата с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем.