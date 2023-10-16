В ГД назвали цель новых переговоров Путина с лидерами Израиля и Палестины Депутат ГД Чепа: Путин намерен добиваться деэскалации конфликта в Израиле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главами Израиля и Палестины получит более подробную информацию о происходящем в регионе, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, уже на основании этого российский лидер будет делать свои заявления. Как подчеркнул депутат, сейчас самая главная задача — не допустить эскалации конфликта.

Владимир Путин наверняка получит более подробную информацию из уст лидеров Израиля и Палестины о происходящем. И уже на основании этого будет делать предложения. Сейчас главная задача — это остановить кровопролитие, безусловно, призывы о прекращении огня продолжатся. Необходимо не допустить эскалацию. Гуманитарная помощь — это уже десятый вопрос. Если мы говорим именно о коридорах, то это должно не предлагаться, а уже обсуждаться и реализовываться, — рассказал Чепа.

По мнению парламентария, из-за прекращения боевых действий палестино-израильский конфликт не закончится, окончательно он завершится лишь с созданием независимого палестинского государства.

Важно понимать, что на прекращении боевых действий конфликт не закончится, окончательно он завершится, лишь когда Израиль признает независимость Палестины. Сейчас основное, чтобы конфликт не перешел в горящую стадию, а на сегодняшний день стадия взрывная, — добавил Чепа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что на фоне происходящего конфликта вероятность признания независимости Палестины Израилем значительно выросла. Он отметил, что все страны мира осуждают нападение бойцов ХАМАС и, возможно, даже в большей степени осуждают происходящее в секторе Газа, а это влияет на решение палестинского вопроса.