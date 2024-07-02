В ГД доработают закон о лишении гражданства за тяжкие преступления Депутат Журавлев: в ГД продолжат настаивать на законе о лишении гражданства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Госдума продолжит настаивать на принятии закона о лишении гражданства России за тяжкие преступления, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, по его словам, правительство пока не принимает эту инициативу.

Это весьма странное отношение правительства к парламентским попыткам хоть как-то обуздать захлестнувшие Россию мигрантские потоки, которое позволяет снова предполагать наличие своеобразного гастарбайтерского лобби в кабинете министров, — отметил Журавлев.

По словам депутата, в перечень преступлений, за которые лишают российского гражданства, предлагалось добавить осквернение памятников, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и нарушение закона об иноагентах. Однако, по словам Журавлева, в правительственном отзыве сообщается, что список таким образом становится слишком длинным.

Складывается ощущение, будто заботятся о преступниках, хотя такие персонажи нам в стране точно не нужны. Одно дело — высококвалифицированные кадры, необходимые производству, и совсем другое — криминальные элементы, которые сбиваются в банды и терроризируют местных жителей, — сказал парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что те, кто не уважает Уголовный кодекс России, «не имеют права и на российский паспорт». Он добавил, что в Госдуме будут и дальше настаивать на принятии таких норм.

До этого МВД разработало новый законопроект, согласно которому лишенные российского гражданства лица смогут оставаться в стране от 15 до 90 дней. Сроки пребывания будут определяться в зависимости от ситуации.