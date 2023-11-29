В ФРГ арестовали двух подростков по подозрению в подготовке теракта В Кельне задержали афганца и россиянина за подготовку теракта

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Федеральное ведомство по охране конституции Германии арестовало двух подростков, заподозрив их в подготовке теракта в городе Кельн, передает газета Bild. Отмечается, что один из задержанных, Расул — гражданин России, второй, Эдрис — по происхождению афганец.

Молодой россиянин, как утверждается, был причастен к планируемому нападению, и, согласно расследованию, проведенному сотрудниками государственной безопасности, якобы хотел отправиться к Эдрису в Буршайд 1 декабря. Предположительно, молодые люди хотели совершить теракт с помощью самодельных взрывных устройств или небольшого грузовика.

Дома у подозреваемых были проведены обыски, прокуратура Дюссельдорфа и прокуратура Нойруппина ведут расследование по подозрению в планировании совершения террористического преступления.

В начале октября 20-летний мужчина чеченского происхождения с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. СМИ писали, что во время атаки преступник прокричал: «Аллах Акбар!». Один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция задержала злоумышленника.

Ранее глава МВД Франции Жерар Дарманен объявил о планах выслать из страны 39 россиян, которых подозревают в приверженности радикальному исламу. Для этого власти РФ должны дать согласие, что примут их. Пока над подозреваемыми установлен «самый строгий контроль».