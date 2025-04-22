В Госдуме оценили готовность Украины отказаться от 20% территорий Колесник: разговоры о готовности Киева отказаться от территорий нереалистичны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание Государственной думы РФ

Заявления о готовности Украины отказаться от 20% территорий интересны, но в настоящее время нереалистичны, сообщил «Газете.Ru» член думского комитета по обороне Андрей Колесник. По его словам, высказывания Киева часто расходятся с его поступками.

Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны. Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают. А сейчас вот у ребят, я общаюсь постоянно с людьми, у них очень серьезный наступательный порыв. И ни в коем случае его ломать нельзя, — сказал депутат.

По словам Колесника, сообщения о возможном согласии Киева на потерю 20% территорий ни о чем не говорят. Украина «говорит одно, делает другое, а думает третье», считает парламентарий. В настоящее время идут переговоры по Украине между Россией и США, продолжается диалог по линии спецслужб. Тем не менее депутат считает такие разговоры движением «в нужную сторону».

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от 20% территорий, если США и другие страны Запада не признают это официально. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией Вашингтона на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.