В доход РФ поступили акции фабрики Roshen Акции фабрики Roshen экс-главы Украины Порошенко передали в доход РФ

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщил РИА новости, что в доход Российской Федерации были переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“». Ранее они принадлежали бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Помимо этого, по данным Аристова, приставы по решению суда передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Указанные компании в течение нескольких лет финансировали ВСУ.

Суд принял решение о переходе липецкой фабрики Roshen в доход РФ в феврале 2024 года. Оставшиеся в городе активы компании Порошенко оценивались в $200 млн.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США. Иск подан к владельцам заводов Юрию и Людмиле Антиповым. Они могут лишиться трех заводов по производству ферросплавов. Представители Генпрокуратуры утверждают, что активы заводов были выведены за границу с целью нанесения ущерба национальным интересам.

До этого Генпрокуратура потребовала национализировать группу компаний «Рольф». В ведомстве подчеркнули, что ее основатель Сергей Петров вел незаконный бизнес во время работы депутатом Госдумы. В настоящее время акции «Рольфа» находятся под временным управлением Росимущества.