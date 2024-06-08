В Чечне готовится смена власти? Почему Путин встретился с сыном Кадырова

Фото: t.me/RKadyrov_95*

Али Кадыров, Владимир Путин

Президент России провел личную встречу с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Чем важно это событие, чем сейчас занимаются дети Кадырова, почему говорят о подготовке к смене власти в Чечне?

Кто из сыновей Кадырова встретился с Путиным

8 июня глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил, что президент Владимир Путин провел личную встречу с Али Кадыровым (его также называют Эли и Зелимханом).

«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием, рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи, каким он его запомнил, какой характер был у первого президента ЧР и какими принципами он руководствовался», — объявил глава Чечни.

Кадыров опубликовал фото со встречи, на которых глава государства тепло обнимает Али.

3 марта 2023 года Путин неожиданно встретился со старшим сыном главы Чечни Ахматом, которого сопровождал советник президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. При этом СМИ обратили внимание, что Кадырова не было на послании президента Федеральному собранию.

Фото: t.me/RKadyrov_95* Али Кадыров, Владимир Путин

Чем занимаются дети Кадырова, какие посты получили

РБК отмечает, что сыновья Кадырова за несколько месяцев получили целый ряд наград и высоких должностей в Чечне. В ноябре 2023 года Али и еще двое несовершеннолетних сыновей главы Чечни, Адам и Ахмат, получили высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Согласно выписке ЕГРЮЛ, 17-летний Али Кадыров является гендиректором спортивного клуба «Ахмат» и президентом Федерации бокса Чечни.

Его 18-летний брат Ахмат в мае стал министром второй раз за три месяца: с февраля занимал пост министра по делам молодежи Чечни (на этом посту его сменил директор спортклуба «Ахмат» Рамзан Висмурадов). Теперь Ахмат Кадыров возглавит Министерство спорта. Занимавший этот пост Иса Ибрагимов стал замначальника администрации главы и правительства Чечни.

16-летний Адам Кадыров в 2023 году получил известность в СМИ на фоне видео с избиением в СИЗО Грозного сжегшего Коран Никиты Журавеля. Затем в ноябре он сначала стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, куратором батальона имени Шейха Мансура и почетным гражданином Донецка. Кроме того, его наградили «звездой батальона Шейха Мансура». В конце апреля 2024 года стало известно о новом назначении: Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа им. Путина, который работает в Гудермесе.

Абдуллах Кадыров в 2023 году пошел в школу. Самыми младшими в семье являются близнецы Хасан и Хусейн.

Старшая дочь главы Чечни 24-летняя Айшат в феврале стала заместителем руководителя администрации главы Чечни. До этого в октябре 2023 года она стала зампредседателя правительства республики. Кроме того, Айшат заслуженный работник культуры ЧР (2021) и народная артистка ЧР (2023), а в сентябре получила от Путина медаль «За заслуги перед Отечеством».

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Айшат Кадырова

В начале июня 2024 года племянник Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Кадыров выразил уверенность, что он справится.

Правда ли, что Рамзан Кадыров тяжело болен

Ряд СМИ и Telegram-каналов с 2023 года распространяли информацию, что Рамзан Кадыров тяжело болен. Источником этих утверждений стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его начальник Кирилл Буданов. У главы Чечни якобы диагностировали (по различным версиям) «серьезное заболевание, которое плохо поддается лечению», «некроз поджелудочной железы» или «типичную почечную недостаточность». Информация не получила подтверждения.

В ответ Кадыров настаивал, что он «абсолютно здоровый человек», и демонстрировал в соцсетях видео своих тренировок в спортзале. Главред RT Маргарита Симоньян после встречи с главой республики на инаугурации Путина констатировала, что «такой здоровый румянец» вряд ли возможен у человека, страдающего смертельными болезнями.

Что происходит в Чечне, что известно о «долгом транзите власти»

Telegram-канал «Тайная канцелярия» утверждает, что Рамзан Кадыров дал понять своему окружению, что не собирается уходить в отставку до 2026 года. При этом источники канала утверждают, что он запустил «долгий транзит власти» в республике, начав постепенно передавать основные нити управления Чечней своим ближайшим соратникам и родственникам. Информация о «транзите власти» в республике не подтверждена.

«Но это не означает, что сам он вот прямо скоро — условно, в этом или следующем году — подаст в отставку. Базовый сценарий неизменен: свой нынешний срок Рамзан Ахматович намерен отработать полностью и до конца», — утверждают осведомленные источники.

Фото: t.me/RKadyrov_95* Рамзан Кадыров

Политический обозреватель «ФедПресс» Андрей Гусий отмечает, что Чечня — это «максимально закрытая для инсайдов и утечек информации республика». Он указывает на громкие отставки в правительстве региона как на признаки «транзита власти»: 21 мая оставил пост глава правительства Чечни Муслим Хучиев, его новая должность неизвестна, на его место назначен Иса Тумхаджиев; 15 мая досрочно сложил полномочия спикер парламента Чечни Магомед Даудов, и его новая позиция также не объявлена.

«Обе отставки — это звенья одной цепи, потому что это ключевые посты. Рамзан Кадыров в силу возраста не спеша готовит площадку себе под замену. Трансфер власти — это то, о чем думают заранее. Также стоит учитывать, что все отставки такого уровня согласовываются с федеральным центром: это не только желание Кадырова», — отмечает Гусий.

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