В ЦБ оценили возможность снижения ключевой ставки в ближайшее время Набиуллина усомнилась в скором снижении ключевой ставки в России

В обозримом будущем снижение ключевой ставки не планируется, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, этот вопрос не стоит на повестке дня ближайших заседаниях.

Снижение ставки на ближайших заседаниях маловероятно, — сказала Набиуллина.

Более того, как подчеркнула Набиуллина, регулятор не исключает повышения ключевой ставки, если это будет целесообразно. Снижать ее Центробанк будет лишь в том случае, если увидит устойчивое замедление темпов роста цен.

В середине августа Центробанк увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Такие меры в ЦБ объяснили необходимостью обеспечить ценовую стабильность. Регулятор подчеркивал, что в России продолжает усиливаться инфляция. За последние три месяца цены увеличились в среднем на 7,6%, так как внутренний спрос превышает возможности производства.

На этом фоне российские банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования. К примеру, Сбербанк решил поднять ставку на два процентных пункта. Аналогичное решение приняли в ВТБ. В Росбанке ставки выросли на 1,5 процентного пункта. Совкомбанк повысил процентные ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 1,41 процентного пункта.