Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Фото: duma.gov.ru

Николай Петрунин

После продолжительной болезни скончался депутат Госдумы от «Единой России» Николай Петрунин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Он был первым зампредом комитета по энергетике. Ему было 46 лет.

После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы Николай Юрьевич Петрунин, — говорится в сообщении.

С 2016 года Петрунин представлял в Госдуме Тульскую область. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким парламентария.

Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память, — сказал Володин.

В конце июня стало известно о смерти депутата Госдумы РФ от Татарстана Фатиха Сибагатуллина. Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования семье политика. Сибагатуллину было 72 года.