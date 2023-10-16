Стал известен вердикт суда по делу убивавшего людей морпеха ВСУ Украинский морпех Онупко получил пожизненный срок за приказ о расстреле людей

Фото: Генпрокуратура России

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному тюремному заключению украинского морпеха Леонида Онупко, который отдал приказ о расстреле 10 мирных жителей в Мариуполе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные прокуратуры. Следствие установило, что с 15 марта по 4 апреля 2022 года 45-летний командир роты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Онупко блокировал территорию Мариуполя, препятствуя свободному выходу мирных граждан из города. Выполняя его приказы, бойцы украинской армии расстреляли 10 человек.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ДНР также вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной минувшего года.

В сентябре военнослужащий морской пехоты ВСУ Валентин Василенко, ответственный за убийство 14 мирных жителей, был приговорен в ДНР к пожизненному заключению. Преступления он совершил в марте 2022 года во время боев за Мариуполь.