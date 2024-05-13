Украинский чиновник пополнил базу розыска России МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

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Игорь Воронченко

Экс-командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко объявили в розыск, указано в базе МВД России. Мужчину разыскивают по уголовной статье.

Воронченко Игорь Александрович. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе.

По какой именно статье идет розыск, не уточняется. Известно, что его заочно обвиняют в причастности к смертям жителей Донбасса по ст. 356 и ст. 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

Вороненко командовал ВМС Украины с 2016 по 2020 год. В 2018 году получил звание адмирала. Также с 2020 года является главным инспектором Минобороны Украины.

Ранее МВД России объявило действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но, по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Позднее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Однако 9 мая оба политика исчезли из базы розыска МВД. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что украинские хакеры могли взломать базу из-за чего из нее и пропали имена Зеленского и Порошенко. По мнению эксперта, к этому также могут быть причастны сотрудники информационного центра.