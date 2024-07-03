Украинец стал первым осужденным за международный терроризм Вступил в силу приговор украинцу за подготовку теракта в Херсоне

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Павел Запорожец стал первым гражданином Украины, осужденным в России по статье о международном акте терроризма, сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде. В 2022 году он намеревался подорвать бомбы в Херсоне в День Победы.

Приговор вступил в законную силу, — сообщили в суде.

По версии следствия, Запорожец был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. 9 мая 2022 года он взял бомбы и направился к месту проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Херсоне. Свое намерение ему завершить не удалось, мужчину задержали.

В апреле 2023 года суд в России заочно арестовал офицера Главного управления разведки Украины Александра Гурко по обвинению в вербовке террористов для диверсий в Херсоне. Стало известно, что мужчина склонял гражданина Украины к совершению взрыва в первые месяцы начала СВО. Офицер ГРУ является фигурантом в деле гражданина Украины Павла Запорожца.

До этого стало известно, что российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области. По данным следствия, деньги на их деятельность поступали из западных стран через банки в ЕС. Исполнители получали деньги через волонтеров, которые прибывали в регион, используя гуманитарные коридоры.