«Украине НАТО не видать»: сенатор о шокирующем признании главы МИД Британии Сенатор Джабаров: большинство членов НАТО не желают принимать Украину в Альянс

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство стран — участниц НАТО не хотят принимать Украину в Альянс, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с NEWS.ru сенатор отметил, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом просто «перевел стрелки» на США.

Что касается самого заявления Дэвида Кэмерона, это, конечно, ерунда. Думаю, очень многие страны — члены НАТО будут против вступления Украины в Альянс. Он просто перевел стрелки на Америку как на старшего партнера. И места в НАТО Украине, разумеется, не видать, — пояснил сенатор.

По мнению Джабарова, в странах НАТО Украину считают расходным материалом. Как считает член Совфеда, государство используют, чтобы как можно сильнее насолить России. Он выразил уверенность, что после победы РФ в специальной военной операции об Украине на Западе все забудут.

Там понимают, что вступление Украины [в НАТО] приведет к новой войне, третьей мировой войне. И как бы ни хорохорились американцы, ее никто не желает, — заключил Джабаров.

Кэмерон ранее заявил, что Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите НАТО, поскольку против этого будут выступать США. Такое мнение он высказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые пообщались с ним от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.