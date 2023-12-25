Участникам СВО продлили срок обращения за кредитными каникулами Путин продлил право участников СВО на кредитные каникулы до конца 2024 года

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин продлил право участников спецоперации на кредитные каникулы. Теперь военнослужащие могут воспользоваться соответствующей возможностью до конца 2024 года. Документ появился на сайте официального публикования правовых актов.

До внесения изменений участники спецоперации и члены их семьи могли попросить о кредитных каникулах до 31 декабря 2024 года. Они распространяются на все потребительские займы, оформленные до мобилизации или начала участия в СВО. Аналогичным правом наделены ООО, состоящие из одного участника, призванного на военную службу.

Закон также подразумевает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. Соответствующее нововведение распространяется на все правоотношения, заключенные до 24 февраля 2022 года.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил разрешить военным с инвалидностью поступать в профильные вузы. Военнослужащим с инвалидностью необходимо разрешить поступать в вузы до 35 лет, указал он. Вместе с тем политик призвал прописать «разумные критерии» и выбрать соответствующие специальности.