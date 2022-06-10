Россия лишит Японию права отлавливать рыбу в районе Курильских островов, сказал представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Причиной такого решения послужил отказ Токио платить соответствующую квоту, передает ТАСС.
Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями — они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо, — сказал Трутнев.
Ранее посольство Японии в РФ рассказало NEWS.ru о желании Токио договориться с Москвой о продолжении лова водных биоресурсов в водах РФ. Планировалось, что страна возобновит лов в Охотском море.