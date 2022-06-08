Япония надеется продолжить переговоры с РФ о рыболовстве в Охотском море Посольство Японии в РФ рассказало NEWS.ru о желании Токио договориться с Москвой о продолжении лова водных биоресурсов в водах ИЭЗ РФ

Фото: Andrey Shapran/Global Look Press

Посольство Японии в Москве рассказало NEWS.ru о реакции на решение РФ о приостановке реализации Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Эта приостановка означает запрет для японских рыбаков на промысел в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ в Охотском море.

Основные виды морского промысла в этих районах включаю краба, морского гребешка, водоросли, а также лососевых. С последними ситуация особенно сложная, так как обычно лов лососевых начинается примерно 10 апреля и продолжается до середины-конца июля.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Ранее Токио и Москва продолжали переговоры, чтобы определить размер платы и количество квот на вылов для японских судов на промысел в российских водах.

Однако 7 июня в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой было отмечено, что Россия приостанавливает действие Соглашения.

К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению [между правительством РФ и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года] выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности.

Посольство Японии в РФ заявило в связи с этим, что российская сторона увязала между собой два разных документа.

Российская сторона увязала проект сотрудничества с Сахалинской областью, как если бы это было условием реализации Рамочного соглашения об эксплуатации вод вокруг Северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — NEWS.ru), и в одностороннем порядке приостановила реализацию соглашения, сославшись на действия Токио в отношении сотрудничества с Сахалинской областью, — говорится в комментарии посольства Японии в РФ, имеющемся в распоряжении NEWS.ru. — Прискорбно, что соглашение было приостановлено таким образом и в одностороннем порядке. Японская сторона намерена продолжить переговоры с российской стороной, чтобы операции по реализации Соглашения продолжались.

В Соглашении от 1998 г. (ст.2 п.3) сказано, что:

японская сторона принимает меры, согласно законам и правилам Японии, с тем, чтобы японской Организацией осуществлялась оплата в связи с промыслом, сохранением и воспроизводством живых ресурсов...

В то же время соглашение о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалину заключается каждый год. Но в этом году после начала российской спецоперации на Украине отношения между Россией и Японией, присоединившейся к западным санкциям против РФ, очень сильно ухудшились, из-за чего в настоящее время речь о предоставлении такой помощи Сахалину вряд ли может идти.

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Фото: Константин Волков/NEWS.ru

За прошедшие с 24 февраля месяцы Москва и Токио обменялись санкциями, как отраслевыми, так и персональными, причем этот процесс продолжается до сих пор. В частности, Москва внесла Японию в список «недружественных стран». 3 июня Токио обновило документ о стратегии Японии по расширению экспорта инфраструктуры, убрав из него предложения, касающиеся Плана экономического сотрудничества с РФ из восьми пунктов, который был подписан в 2016 году на встрече президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Этот план сыграл большую положительную роль в развитии отношений между двумя странами.

При этом генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил 3 июня на пресс-конференции, что Токио по-прежнему нацелено на подписание мирного договора с Россией.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Запрет на промысел водных биоресурсов в водах вокруг южных Курил может негативно сказаться на японских рыбаках, в первую очередь на Хоккайдо, самом северном острове Японии. Хоккайдо импортирует из России порядка 40% морепродуктов.

Общественное мнение по отношению к России становится жесте и жестче, — рассказал NEWS.ru Хидэки Какита, председатель кооператива рынка Васё (один из крупнейших рыбных рынков на Хоккайдо) в городе Кусиро. — Однако большинство популярных у приезжающих на Хоккайдо туристов крабов и гребешка — из России. Есть опасения, что ухудшение отношений с Россией приведет к дефициту продукции и повлияет на местную экономику.

Также Какита-сан полагает, что в этом году ситуация с лососевыми на японском рынке может стать значительно хуже.

Морская среда меняется, и количество выловленного лосося уменьшается само по себе, — сказал он NEWS.ru. — Сезон вылова лосося и форели продолжается в основном с мая по июль. Японского лосося недостаточно для покрытия спроса. Пока еще не видел результата переговоров, поэтому сложно сказать, но это все-таки непростое дело. Мой магазин тоже ориентируется на такие товары, я беспокоюсь о том, что будет в будущем. Если количество такой продукции уменьшится, наш город станет менее привлекательным и туристы могут не приехать.

Еще одно следствие ухудшения отношений между Москвой и Токио — отмена Россией в марте этого года режима безвизового посещения южных Курил японцами, чьи предки похоронены на этих островах. Для японцев уход за могилами предков — крайне важная обязанность, поэтому запрет на въезд стал серьезной проблемой. Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в этой связи заявил в мае в интервью японскому информагентству Kyodo News, что «никакого особого режима или упрощенных процедур в таком случае применяться не будет».

Как отметил премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 июня, он будет искать альтернативу. Возможным выходом из положения может стать проведение поминальных обрядов на борту судна «Этопирика», которое будет находиться между Хоккайдо и южными Курилами, не заходя в российские воды. Об этом 7 июня сообщил сообщил представитель канцелярии кабмина Японии Хитоси Кикавада. За текущий сезон планируется провести порядка десяти заупокойных служб.