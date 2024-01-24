«У нас нет выбора»: депутат о приостановке обмена военнопленными с Украиной Депутат Заварзин поддержал идею о приостановке обмена военнопленными с Украиной

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что поддерживает идею о приостановке обмена военнопленными с Украиной. По его словам, после крушения самолета Ил-76 у России не остается иного выбора. Парламентарий также заявил о невозможности вести с Киевом переговоры о мирном соглашении.

Я согласен, что передачу военнопленных придется приостановить. У нас нет другого выбора. После катастрофы с Ил-76. И нечего продолжать с ними разговаривать. О каком мирном договоре может идти речь, когда они занимаются дичайшим, кровавым бандитизмом? — рассказал Заварзин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что после крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом не может быть речи об обмене военнопленными. По его словам, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. Он добавил, что украинскую сторону заранее информировали о вылете Ил-76. Картаполов отметил, что в связи с крушением самолета второй подобный борт развернули.

До этого в Министерстве обороны России рассказали, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.