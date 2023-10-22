Три европейские страны заблокировали поставку удобрений из России МИД: Латвия, Эстония и Бельгия заблокировали более 96 тыс. тонн удобрений из РФ

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Латвия, Эстония и Бельгия заблокировали в своих портах более 96 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для беднейших государств, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в очередной раз показала лицемерие западных стран.

Данная ситуация является еще одной наглядной иллюстрацией лицемерия западных стран, на словах заявляющих о нераспространении незаконных односторонних санкций на российские удобрения и продовольствие, а на деле блокирующих даже сугубо гуманитарные, безвозмездные поставки, — заявили в МИД.

В ведомстве выразили надежду, что страны, которые незаконно удерживают удобрения, в ближайшее время передадут продукцию нуждающимся государствам Глобального Юга. Вместе с тем в МИД РФ предложили Брюсселю, Лондону и Вашингтону либо начать подкреплять свои заявления о нераспространении санкций на российскую сельхозпродукцию, либо «перестать врать потребителям».

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с представителями ООН и европейских стран по вопросу возобновления черноморской зерновой инициативы. Однако переговоры пока не приносят каких-либо успехов, сказал дипломатический источник в Анкаре.