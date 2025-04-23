«Трагикомичная ситуация»: названа причина отказа США от диалога по Украине Депутат Шеремет: Рубио не приедет на переговоры по Украине из-за поведения Киева

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон, где пройдут переговоры по урегулированию украинского конфликта, из-за поведения президента Украины Владимира Зеленского, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, поступки украинского лидера, в частности споры и союзничество с Европой, злят главу Белого дома Дональда Трампа.

В Незалежной из-за диктаторских амбиций Зеленского сложилась трагикомичная ситуация. Украина публично скандалит с США, при этом не имея возможности без их поддержки дальше самостоятельно вести боевые действия, а Америка в свою очередь отказывается бесконечно поддерживать неадекватный киевский режим и требует вернуть с процентами ранее выданные им огромные транши. Сам же Зеленский решил спрятаться под маской обиженного, целенаправленно игнорируя и срывая все мирные инициативы 45-го президента США, подспудно устраивая интрижки с европейским пронацистским бомондом и настраивая их против Дональда Трампа. Это ужасно злит и раздражает Вашингтон, — сказал Шеремет.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Причиной стал отказ Рубио участвовать во встрече.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе. По ее словам, он намерен продолжить разговор с российским лидером Владимиром Путиным.