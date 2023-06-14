«Трагическая ошибка ФРГ»: Джабаров об объявлении РФ самой большой угрозой Сенатор Джабаров: объявление России самой большой угрозой является трагической ошибкой ФРГ

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Правительство ФРГ совершает трагическую ошибку, объявляя Россию в своей национальной стратегии самой большой угрозой для мира и безопасности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор напомнил, что в XX веке наибольшую угрозу для всего мира представляла именно Германия, а сейчас там пытаются «отвлечь внимание от себя». Джабаров считает, что в ФРГ возрождается неонацизм и страна активно влезла в специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Попытка сделать РФ самой большой угрозой — всего лишь попытка отвлечь внимание от себя. В Германии возрождается неонацизм, страна активно влезла в СВО, поставляет огромное количество вооружения, в том числе танков Leopard. Я думаю, это трагическая ошибка нынешнего правительства ФРГ, потому что опять противопоставляет себя России. Чем подобное заканчивается для Германии, я думаю, немцам не лишним будет вспомнить, перечитав историю своей страны, — отметил Джабаров.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Путин пока не намерен проводить телефонных переговоров с Шольцем.