Толстой объяснил, почему пленных бойцов ВСУ не отпускают сразу на свободу Толстой: пленные бойцы ВСУ должны проходить через процедуру фильтрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Толстой

Сдавшиеся в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины не могут быть сразу отпущены «на все четыре стороны», заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?» в пресс-центре «Россия Сегодня» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, они должны пройти через процедуру фильтрации.

Во-первых, должна быть процедура фильтрации, во-вторых, они не в тюрьме, они, насколько я понимаю, в принудительном содержании находятся, но это не тюремное содержание. То есть они не сидят в камере за решеткой, у них там есть возможность общественно-полезной работы. И третий вопрос такой, что для того, чтобы человека отпустить на все четыре стороны, мы должны быть уверены в том, что за ним нет никаких преступлений, совершенных в момент, когда у него было в руках оружие. Что касается этой работы, она во многом зависит от людей, — сказал Толстой.

Он отметил, что украинские военные активно сдаются, когда находятся в безвыходной ситуации, несмотря на действующую в ВСУ систему заградотрядов. Кроме того, в российской армии к военнопленным относятся гораздо гуманнее, чем в украинской — к бойцам ВС РФ, подчеркнул политик. Однако для того, чтобы предоставить пленным большую свободу действий, должно пройти время.

Я знаю примеры, когда люди, сдавшиеся в плен, заключили контракт с Минобороны [РФ] и воюют сейчас. Так что это тоже путь, но он должен быть выбран человеком осознанно. Вы не можете человеку предложить [сдаться], и через неделю заключить контракт с Минобороны. Это невозможно. Он должен прожить какой-то период, — заключил депутат.

Ранее Петр Толстой заявил, что не видит смысла в существовании независимой Украины. По его словам, необходимо понять, что РФ сделает на Украине, и какой будет эта страна.