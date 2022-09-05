«Только растет»: Путин об уровне добычи «Газпрома» Путин: уровень добычи газа «Газпромом» не падает, а только растет

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки, что добыча газа со стороны «Газпрома» не падает, а даже растет. Поводом для заявления, которое приводит ТАСС, стали слова зампреда правительства РФ Александра Новака по поводу добычи газа. Президент уточнил, что речь идет о проблемах добычи на уровне отдельных регионов, к которым «есть вопросы».

У «Газпрома» не падает добыча, а то вы сейчас напугаете всех, а только растет, — сказал Путин.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил на межпарламентской конференции ЕС в Праге, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. По его словам, санкции не могут подействовать немедленно, а используемые Россией месторождения постепенно истощаются и разведка новых залежей будет невозможна без западных компаний и их технологического потенциала.