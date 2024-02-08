«Токсичный политик»: сенатор сравнил Клинтон с украинской русофобкой Цеков: раскритиковавшая Карлсона Клинтон действует как украинская русофобка

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, раскритиковавшая экс-ведущего Fox News Такера Карлсона за интервью в президентом России Владимиром Путиным, является абсолютно токсичным политиком, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, она нападает на журналиста, который просто имеет свою точку зрения и пытается ее отстаивать. В этом, как считает член Совфеда, она похожа на бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион, позволявшую себе русофобские высказывания.

Хилари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике все, что делает международное сообщество нормальным. Предсказания Клинтон, если они сбываются, приносят странам большие беды, которые длятся годами или даже десятилетиями. Достаточно вспомнить ситуацию в Ливии, — отметил Цеков.

По его словам, из экс-госсекретаря США «злоба лезет во все стороны». Она совершенно несдержанна в своих высказываниях, особенно, если это касается России и других тем, с которыми она не согласна, подчеркнул сенатор. Цеков выразил уверенность, что в этом Клинтон похожа на украинского политика Ирину Фарион, которая борется «со всем русским, с нашим языком, культурой, нашей общей историей». Против нее даже возбудили уголовное дело на родине, напомнил он.

Так вот они с Клинтон очень похожи, их можно поставить в один ряд. Но если Фарион перешла в разряд маргинальных личностей, то Клинтон остается публичным политиком, который еще что-то решает. Большей беды, чем она, вряд ли Америке кто-то может причинить, — считает Цеков.

Ранее Клинтон назвал полезным идиотом журналиста Такера Карлсона за интервью с российским лидером. Она также добавила, что не удивится, если американский журналист получит какую-либо высокую должность в российских СМИ.

До этого стало известно, что американский журналист покинул Россию. Вместе с этим сообщалось, что Евросоюз в данный момент не рассматривает возможность введения санкций против Такера Карлсона за беседу с Владимиром Путиным. Интервью с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск.