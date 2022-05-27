«Токсичные фантики»: Силуанов о долларе и евро Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками» для России

Фото Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Доллар и евро стали токсичной валютой для России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Финансовом университете при правительстве. По его словам, которые приводит РИА Новости, в экономической деятельности страны европейская и американская валюты отходят на второй план.

Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны? — сказал Силуанов.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов в рублях за российский газ с недружественными странами. Путин подчеркнул, что если эти государства не будут платить за поставки топлива в российской валюте, то это будет считаться неисполнением обязательств по контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для расчетов контрагентам предлагается открыть рублевые счета в банках РФ.

Позже десятки европейских импортеров газа открыли рублевые счета в Газпромбанке. Часть из них находятся на стадии оформления соответствующих документов.