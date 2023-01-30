«Сюрприз для самураев»: в Госдуме отреагировали на выпады Японии о Курилах Депутат Госдумы Журова заявила, что у России есть жесткие рычаги давления на Японию

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Если Япония позволит себе оказывать давление на Россию не только экономического характера, но и с помощью военной силы, Токио ждут неприятные сюрпризы, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала возмущение генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно ограничениями со стороны Москвы на рыбный промысел у Курильских островов.

Все попытки нашей страны выстроить с Японией если не союзнические, то добрососедские отношения встречают резкий отпор. Также от нас идут сигналы, что в случае, если помимо экономического давления, на РФ будет оказываться давление и с помощью военной силы, то есть и другие гораздо более жесткие рычаги давления, как говорится «сюрприз для самураев». И, поверьте, ограничением на промысел у Курильских островов дело не ограничится, — заявила Журова.

Ранее Москва проинформировала Токио о том, что в условиях предпринятых антироссийских мер она не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. Мацуно заявил, что отказ России от консультаций неприемлем.

В МИД России отметили, что с началом специальной военной операции отношения между двумя странами стали «стремительно деградировать», и для возвращения к нормальному диалогу Токио следует «проявить элементарное уважение» и «стремление к выправлению двусторонних отношений».