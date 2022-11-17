Сванидзе, Каляпин и Винокурова объяснили, за что их могли исключить из СПЧ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналистка Екатерина Винокурова, историк Николай Сванидзе и экс-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин высказали NEWS.ru предположение о том, почему их могли исключить из Совета по правам человека при президенте России. По мнению общественников, это могло быть связано с подготовкой встречи с Владимиром Путиным, на которой должна была быть поднята тема фейковых публикаций о ВС РФ.

Я думаю, что это связано с подготовкой встречи с президентом, на которой исключенные члены хотели поднять тему о фейковых публикациях. Хотя я всегда повторяла, повторяю и буду повторять, что наш президент достаточно сильный человек, чтобы не ограждать его от того, что, может быть, ему неприятно или неудобно обсуждать, — поделилась Винокурова.

Сванидзе добавил, что это могло быть связано с «антивоенной позицией» и «непослушанием» некоторых членов СПЧ.

Это связанно, несомненно, с нашей антивоенной позицией, с непослушанием. Президент имеет право проводить ротации, но я давно этого ждал в отношении меня. Думаю, и мои [исключенные] коллеги тоже этого ждали, — сказал Сванидзе.

Каляпин отметил, что президент, возможно, считает более важными и актуальными темы обеспечения российской армии на Украине, поэтому в СПЧ пришли военкоры.

Есть проблемные темы, которые президент хочет слышать и публично обсуждать... Совет всегда формировался именно по такому принципу. Там были люди, которые озвучивали определенные темы. За мной была тема произвола правоохранительных органов, за Сванидзе была тема гражданских политических свобод. Президент считает более важными и актуальными темы обеспечения российской армии на Украине, поэтому вместо нас со Сванидзе туда пришли военкоры. Президент считает важным обсуждать это. Это его право, — заключил Каляпин.

Ранее сообщалось, что из состава СПЧ были исключены заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, председатель межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андрей Бабушкин, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, журналистка Винокурова, советница Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Наталья Евдокимова, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский, экс-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Каляпин, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ Сванидзе.