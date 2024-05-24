Суд заочно приговорил к колонии экономиста Сонина за фейки о ВС России

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Константин Сонин

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию ложной информации о ВС РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, экономисту запретили заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года и шесть месяцев.

В приговоре суда сказано, что срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Сонина на территорию РФ, либо с момента его задержания в России. Уголовное дело против экономиста было возбуждено в марте 2023 года. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно размещал в Telegram-канале публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. 16 февраля этого года СК РФ попросил суд заочно арестовать Сонина.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Артист, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.